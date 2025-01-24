В одном из маршрутных автобусов Костаная произошел инцидент, в ходе которого мужчина начал наносить удары женщине.

Конфликт между ними вызвал вмешательство неравнодушных пассажиров, которые попытались защитить пострадавшую.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали 61-летнего местного жителя.

В отношении мужчины полиция проводит досудебное расследование по факту хулиганства, выражающего явное неуважение к обществу и сопровождающегося применением насилия.

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