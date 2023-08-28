Пассажир Toyota Alphard сгорел в результате ДТП на трассе в Костанайской области

В Костанайской области произошло ДТП, с участием трех автомобилей. Об этом alau.kz сообщили читатели. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Сегодня, около 14.00 на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган», возле поселка Герцена Карасуского района, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

«По предварительным данным водитель «Toyota Alphard», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. От столкновения произошло возгорание легковой автомашины. Следующая за грузовиков «Газель», также попала в ДТП. На месте происшествия полиция обнаружила обгоревший труп в легковом автомобиле, личность устанавливается. В ДТП пострадали водители грузовика и «Газели», — сообщили в пресс-службе ДП.

В настоящее время полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы.

Полиция предупреждает участников дорожного движения о соблюдении правил безопасности и ПДД.

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