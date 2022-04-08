Пассажира с сибирской язвой сняли с поезда «Кызылорда-Костанай

Сибирскую язву диагностировали у направлявшегося на курорт Бурабай жителя Туркестанской области. Мужчину с супругой сняли с поезда и госпитализировали в инфекционное отделение в Кокшетау. Местные врачи рассказали о его состоянии, передает Sputnik Казахстан.

5 апреля в департамент санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение: в поезде «Кызылорда-Костанай» едет больной с подозрением на сибирскую язву. Он – 25-летний житель Туркестанской области, направлялся вместе с супругой в санаторий на курорт Бурабай.

«По результатам проведенных лабораторных исследований диагноз «Сибирская язва» подтвердился. Санитарная служба провела комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшего госпитализировали в инфекционное отделение в Кокшетау. Также определили круг контактных. Это 20 пассажиров, все жители областного центра. Случай – завозной», — прокомментировала руководитель департамента санэпидконтроля Акмолинской области Айнагуль Мусина.

Впрочем, в Центр инфекционных заболеваний, где до недавнего времени лечили исключительно коронавирусных больных, госпитализировали и самого мужчину с сибирской язвой, и его супругу. Они находятся в отдельных боксах.

«Состояние пациента стабильно тяжелое. Держится высокая температура, имеются язвы на среднем пальце левой кисти. Сухой кашель, головная боль – все клинические признаки интоксикации. Думаю, сегодня был критический момент. Больной получает весь комплекс лечения. Прогноз благоприятный», — сообщила агентству руководитель ЦИЗ Сауле Жуматаева.

У супруги симптомов нет, лабораторно сибирская язва у нее не подтвердилась. Пациенты рассказали, что 29 марта в Тюлькубасском районе Туркестанской области взяли у сестры на базаре 20 кг мяса конины. Привезли домой, приготовили шашлык. Поели втроем – мужчина, его сестра и супруга. А наутро первые двое почувствовали недомогание.

Напомним, сибирская язва – особо опасная инфекция. Человек заболевает при контакте с мясом зараженного животного. Симптомы – температура, общее недомогание. Различают две формы сибирской язвы – кожная и кишечная. У этого мужчины, судя по всему, первая.

Между тем, главный санитарный врач напомнила: на территории Акмолинской области есть 221 стационарно неблагополучный по сибирской язве населенный пункт с сибиреязвенными захоронениями. В эти дни местные исполнительные органы, ветеринарные, санитарные службы проводят мониторинг данных захоронений.

«Должны быть таблички, ограждения. Если за зиму что-то разрушилось, то будет приводиться в соответствие», — отметила Айнагуль Мусина.

Последние пять случаев заражения сибирской язвой зарегистрировали в августе 2019 года на территории села Ольгинка Аршалынского района.

«Заражение произошло при забое и разделке двух туш в степи без соблюдения санитарно-ветеринарных норм. Заболевшие работали пастухами, скотниками и занимались перевозкой мяса в селе. До этого случая никогда не прививались против сибирской язвы. Среди заболевших летальных случаев не зарегистрировали», – напомнила руководитель департамента.

Также главсанврач подчеркнула: для предупреждения заболевания сибирской язвой люди, занятые убоем животных, сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой продукции и сырья животного происхождения, получают профилактические прививки.

Забой сельскохозяйственных животных разрешается проводить после предубойного осмотра и только на специализированных убойных площадках. Запрещается покупать продукты животного происхождения (мясо, шерсть, кожу, мех) в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов. Исключить употребление сырого молока, купленного у частников. Особенно это актуально в период месяца Рамадан и предстоящего после его завершения Айт, а также паводков.

Акмолинские медики уже отмечают значительный рост заболеваемости ОКИ и сальмонеллезом. К примеру, только в Кокшетау 22 таких случая, в Степногорске – два. Основные причины заболевания – несоблюдение личной гигиены и условий хранения готовых блюд.

К слову, на сегодня в акмолинском ЦИЗе нет ни одного коронавирусного больного – с 4 апреля. Центр работает как инфекционное отделение многопрофильной городской больницы.

В настоящее время здесь проходят лечение больные с острой кишечной инфекцией, сальмонеллезом, гепатитом и рожей – 17 человек). Также в одном блоке открыли отделение паллиативной помощи (на сегодня семь пациентов).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.