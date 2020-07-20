Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Костанайской области

Житель Федоровского района в период локдауна выехал на мотоцикле для купания на водоем. Мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает пресс-служба ДП области. В результате аварии пассажирка мотоцикла получила тяжкие телесные повреждения и скончалась в больнице.

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