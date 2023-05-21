Пассажиров автобусов в Рудном разделят по цветам

В Рудном с 19 июня 2023 года вводят — электронную систему оплаты проезда в автобусах, пока это коснется только внутригородских маршрутов. Об этом в ходе пресс-конференции с участием представителя ТОО «AlemPay» по Костанайской области и фирм-перевозчиков сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий Итемгенов, передает iagorod.kz

По его словам, все четыре перевозчика нашего города уже заключили договоры с ТОО «AlemPay», приобретается необходимое оборудование. Рудничанам предстоит приобрести транспортные карты. Только транспортная карта позволит пользоваться положенными пассажиру льготами. При оплате обычной банковской картой «снимут» оплату по действующему тарифу — 100 тенге, даже с ребенка или пенсионера.

Как сообщил начальник службы эксплуатации ТОО «AlemPay» города Костаная Роман Глазков, предусмотрено семь видов оплаты:

основной — транспортной картой

банковской картой

QR

SMS-оплата (с баланса сотового)

через мобильные приложения SMSBUS, мой билайн, мой актив и тд.

NFC

наличными

Подробнее Глазков остановился на категориях транспортных карт, их четыре:д

голубая карта (взрослая) — по ней в Рудном проезд стоит 100 тенге;

красная карта (пенсионная, а также для инвалидов 3 группы) — по ней проезд стоит на 10 тенге дешевле установленного тарифа;

зеленая карта (детская) — дети от 7 до 18 лет пользуются скидкой в 50%;

желтая карта (социальная) — она для льготных категорий граждан, по этой карте проезд бесплатный.

Стоят транспортные карты 500 тенге. Продавать их в Рудном планируют уже через пару недель.

На вопрос, какие трудности возникали в Костанае при внедрении электронного билетирования, представитель AlemPay ответил, что в основном проблемы были со снятием оплаты, но сейчас вопрос закрыт, система работает и в оффлайн-режиме. То есть даже когда нет соединения с Интернетом, все карты проходят, а оплата отгружается позже, когда соединение восстанавливается.

Два месяца будет действовать пилотный режим, в течение которого оплата за проезд буд 100 тенге — и картой, и наличными. После 19 августа вступит в силу дифференцированный тариф: 100 тенге картой, 150 тенге — наличными.

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