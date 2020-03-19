Пассажиров рейса «Москва-Костанай» медики взяли на контроль

19 марта 2020 года в город Костанай прибыл Рейс SU -1952 «Москва-Костанай». Пассажиры взяты на контроль медицинскими работниками. Состояние у них удовлетворительное.

В настоящее время 19 человек, это граждане Казахстана, госпитализированы в провизорный госпиталь, так как прибыли из Германии и Испании, стран относящихся к категории 1 «А» по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На домашний карантин отправлено 2 человека, которые прилетели из Португалии, страны относящейся к категории 1 «Б» по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также 4 человека, будут находиться под присмотром медицинских работников, по месту проживания, где в течении 14 дней, наблюдение будет осуществляться путем ежедневного обзвона. Они прибыли из США, страны относящейся к 2 категории по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в области госпитализировано 39 человек, на карантине находятся 21.

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