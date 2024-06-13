Пассажирский автобус загорелся в Костанайской области

Спасатели Костанайской области ликвидировали возгорание пассажирского автобуса

В Рудном во время движения произошло возгорание моторного отсека общественного транспорта.

Пострадавших нет.

Заблаговременно эвакуировались 20 пассажиров.

Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его.

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