Пассажирский автобус загорелся в Костанайской области

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Спасатели Костанайской области ликвидировали возгорание пассажирского автобуса
В Рудном во время движения произошло возгорание моторного отсека общественного транспорта.
Пострадавших нет.
Заблаговременно эвакуировались 20 пассажиров.
Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае загорания автомобиля, немедленно остановите транспортное средство покиньте его.
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