Пассажирский самолет из-за грозы начал разваливаться в воздухе

tengritravel.kz
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На грани жизни и смерти оказались пассажиры самолета в небе над Южной Америкой. Airbus, летевший из Чили в Парагвай, начал разваливаться прямо в воздухе, передает Tengritravel.kz со ссылкой на сайт Пятого канала.
Самолет попал в грозовую тучу и от невероятной тряски один из двигателей отказал, а носовая часть и вовсе отвалилась. К счастью, опытным пилотам удалось совершить посадку.
Экипаж дотянул до аэродрома. О том, что самолет лишился части фюзеляжа, люди узнали только на земле.
Код этого блока: