Пассажирский самолет из-за грозы начал разваливаться в воздухе

На грани жизни и смерти оказались пассажиры самолета в небе над Южной Америкой. Airbus, летевший из Чили в Парагвай, начал разваливаться прямо в воздухе, передает Tengritravel.kz со ссылкой на сайт Пятого канала.

Самолет попал в грозовую тучу и от невероятной тряски один из двигателей отказал, а носовая часть и вовсе отвалилась. К счастью, опытным пилотам удалось совершить посадку.

Экипаж дотянул до аэродрома. О том, что самолет лишился части фюзеляжа, люди узнали только на земле.

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