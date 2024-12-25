Пассажирский самолёт, который направлялся из Баку в Грозный, рухнул недалеко от Актау, передаёт BaigeNews.kz. На борту, по предварительным данным, находилось более 60 человек.

Ранее этот самолёт подал сигнал ЧС.

Шесть пассажиров самолёта Azerbaijan Airlines, упавшего возле Актау, выжили. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

«По данным Минздрава, есть шестеро выживших. Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь, при необходимости будем вывозить. Работа ведётся», – сказала она.

«В Актау на месте крушения самолёта прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», — говорится в сообщении.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: 8 (7292) 31-90-99.

«Данный самолёт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование», — проинформировали в Министерстве транспорта РК.

С места крушения в областную больницу в Актау доставили семерых пассажиров. Один человек в тяжёлом состоянии, шестеро в состоянии средней степени тяжести. Также работает 21 бригада скорой помощи Минздрава РК.

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