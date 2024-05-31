Патологическая склонность к азартным играм. Специалистов, подверженных лудомании, назвала костанайский психолог

Огромный вред подрастающему поколению казахстанцев наносит лудомания, — игровая зависимость, которая приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Об этом ранее заявлял президент республики Касым-Жомарт Токаев. По некоторым данным, которые он привел в ходе одного из своих выступлений, постоянными клиентами букмекерских контор и казино в Казахстане являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города.

Как отметил глава государства, компетентные органы в 2023 году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино. Сейчас правительство работает над комплексным планом по борьбе с лудоманией, а в мобильном приложении eGov mobile появился широко продвигаемый в последние дни сервис.

Онлайн-сервис мгновенно блокирует пользователям доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор. Сообщается, что услугой уже воспользовались более 10 тысяч граждан и резидентов Казахстана. Однако, искренность желания оградить себя от игровой зависимости самостоятельно, вызывает сомнения у специалистов-психологов, которые помогают людям лечиться от лудомании, и её подвида гэмблинга.

«В центре внимания денежный оборот. Данное приложение, по моему мнению, идея классная, но, никакой гэмблер, никакой лудоман не признается, что он есть таков. Потому, что это социальный статус, который просматривается», — объясняет психолог молодежного центра здоровья «Jastar med» Жазира Аканова.

А гемблингу, по словам специалиста, могут быть подвержены представители различных видов профессий, и спокойных, таких как бухгалтеры и экономисты, и связанных с риском, таких как полицейский или пожарный. Всем нужно больше адреналина, который вырабатывается при каком-либо выигрыше. Не поможет оградить человека от тяги к игре и насильственная установка такого запрета.

«Поголовно, когда будут все отключаться, уже не будет понятно, кто на самом деле есть. Поэтому, мы только дадим наоборот почву, для того, чтобы развивались подпольные организации, букмекерские конторы, и все остальные приложения, о которых мы даже и знать не будем. Здесь «палка о двух концах», — говорит психолог.

Избавиться от такой зависимости, как и от многих других, считает специалист-психолог, человеку невозможно, без собственного осознанного желания. И, конечно же ему нужна поддержка близких людей. Напомним, сейчас депутаты Мажилиса республики, рассматривают новый законопроект, направленный на регулирование деятельности игорного бизнеса, который, в числе прочих предусматривает запрет на азартные игры для казахстанцев моложе 25 лет, и для тех, кто находится в реестре должников.

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