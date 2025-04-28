Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которого сотрудники полиции перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Порядка 800 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии задействованы в масштабных рейдах и патрулировании. Вместе с ними в мероприятии принимают участие ветераны органов внутренних дел, представители транспортной инспекции и дорожных организаций, волонтёры и блогеры.
Начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин обозначил ключевые задачи перед правоохранителями.
«Перед полицией стоит важная задача — укоренение принципа “Закон и порядок”. Мы обязаны не только предупреждать и предотвращать нарушения, но и тактично, но твердо добиваться соблюдения закона, разъясняя гражданам необходимость следовать установленным правилам поведения на дорогах», — подчеркнул Файзуллин.
В период действия ОПМ количество патрулей на улицах и трассах значительно увеличится. Особое внимание будет уделено контролю за общественным транспортом — автобусами и такси, а также транспортными средствами с иностранной регистрацией. Рейды охватят не только водителей, но и пешеходов, что должно способствовать снижению общего уровня аварийности.
Полиция Костанайской области напоминает, что безопасность на дорогах — это общая ответственность. Водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение друг к другу. Только при совместных усилиях можно добиться снижения числа ДТП и сохранить человеческие жизни.
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