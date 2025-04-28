Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которого сотрудники полиции перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Порядка 800 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии задействованы в масштабных рейдах и патрулировании. Вместе с ними в мероприятии принимают участие ветераны органов внутренних дел, представители транспортной инспекции и дорожных организаций, волонтёры и блогеры.

Начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин обозначил ключевые задачи перед правоохранителями.

«Перед полицией стоит важная задача — укоренение принципа “Закон и порядок”. Мы обязаны не только предупреждать и предотвращать нарушения, но и тактично, но твердо добиваться соблюдения закона, разъясняя гражданам необходимость следовать установленным правилам поведения на дорогах», — подчеркнул Файзуллин.

В период действия ОПМ количество патрулей на улицах и трассах значительно увеличится. Особое внимание будет уделено контролю за общественным транспортом — автобусами и такси, а также транспортными средствами с иностранной регистрацией. Рейды охватят не только водителей, но и пешеходов, что должно способствовать снижению общего уровня аварийности.

Полиция Костанайской области напоминает, что безопасность на дорогах — это общая ответственность. Водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение друг к другу. Только при совместных усилиях можно добиться снижения числа ДТП и сохранить человеческие жизни.

О вторжении антициклона предупредили казахстанцев Прогноз погоды по Казахстану на 29 апреля-1 мая представили синоптики Казгидромета. Циклон, принесший дожди и...

Налоговики начали копаться в истории доходов казахстанцев В Казахстане налоговые органы начали массовую проверку истории доходов граждан — вплоть до операций с...

У казахстанцев появится еще одна статья расходов с 2026 года В Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Это касается...