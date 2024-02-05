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Патрульная полиция в Казахстане перешла на усиление

Фотография для новостиПатрульная полиция в Казахстане перешла на усиление

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В Казахстане усилят контроль за безопасностью дорожного движения, – сообщает Polisia.kz.

Республиканская операция “Безопасная дорога” стартовала в Казахстане. Цель – повышение уровня обеспечения дорожной безопасности, профилактика дорожно-транспортных происшествий, укрепление принципа “нулевой терпимости” к любым нарушениям ПДД.

«Патрульная полиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы. Увеличена плотность нарядов на дорогах. Ежедневно дорожную безопасность во время операции обеспечивают свыше 7 тысяч патрульных полицейских, в том числе порядка 1,5 тысяч – на загородных автодорогах. Уделено особое внимание пользованию ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами, использованию мобильных телефонов при управлении автотранспортом, соблюдению правил проезда пешеходных переходов и др. – Пользуясь случаем, просим участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, в период ухудшения погодных условий быть особенно дисциплинированными и не выезжать за пределы населенных пунктов, – отметили в МВД. Мероприятие продлится до 29 февраля этого года.

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