Что меняется с 28 ноября
С 28 ноября 2025 года вступают в силу изменения в Инструкцию по несению патрульно-постовой службы. Инспекторам разрешат выявлять нарушения ПДД не только в движении (на патрульном авто, мотоцикле или пешком), но и на специально обозначенных «точках отстоя» служебных машин, сообщает kolesa.kz
Как это будет на практике
Патрульные смогут размещать спецавтомобили на утверждённых позициях и останавливать транспорт из потока — фактически возвращается формат, который применялся более десяти лет назад. При этом общее правило «патрулировать дороги, а не прятаться» сохраняется.
Когда инспектор вправе попросить выйти из авто
Документ фиксирует исчерпывающий перечень оснований (их шесть):
- Наличие у водителя признаков опьянения и/или выраженной усталости.
- Необходимость личного досмотра, осмотра/досмотра ТС и (или) груза (в присутствии понятых и с оформлением актов).
- Сверка номеров агрегатов и узлов ТС с данными регистрационных документов.
- Привлечение к процессуальным действиям, а также для оказания помощи участникам движения или сотрудникам полиции.
- Устранение технической неисправности авто либо нарушений правил перевозки грузов.
- Поведение водителя, создающее угрозу личной безопасности сотрудника.
Если считаете, что права нарушены
Фиксируйте обстоятельства (время, место, номера патруля), при возможности используйте видеозапись и подайте жалобу в руководство МВД через официальные каналы.
