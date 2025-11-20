Что меняется с 28 ноября

С 28 ноября 2025 года вступают в силу изменения в Инструкцию по несению патрульно-постовой службы. Инспекторам разрешат выявлять нарушения ПДД не только в движении (на патрульном авто, мотоцикле или пешком), но и на специально обозначенных «точках отстоя» служебных машин, сообщает kolesa.kz

Как это будет на практике

Патрульные смогут размещать спецавтомобили на утверждённых позициях и останавливать транспорт из потока — фактически возвращается формат, который применялся более десяти лет назад. При этом общее правило «патрулировать дороги, а не прятаться» сохраняется.

Когда инспектор вправе попросить выйти из авто

Документ фиксирует исчерпывающий перечень оснований (их шесть):

Наличие у водителя признаков опьянения и/или выраженной усталости. Необходимость личного досмотра, осмотра/досмотра ТС и (или) груза (в присутствии понятых и с оформлением актов). Сверка номеров агрегатов и узлов ТС с данными регистрационных документов. Привлечение к процессуальным действиям, а также для оказания помощи участникам движения или сотрудникам полиции. Устранение технической неисправности авто либо нарушений правил перевозки грузов. Поведение водителя, создающее угрозу личной безопасности сотрудника.

Если считаете, что права нарушены

Фиксируйте обстоятельства (время, место, номера патруля), при возможности используйте видеозапись и подайте жалобу в руководство МВД через официальные каналы.

Опасные трассы. Предупреждение для казахстанских водителей На 20 ноября 2025 года синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на республиканских автодорогах, сообщает...

Почему до сих пор темно на трассе "Костанай–Рудный"? Местные водители сообщают об отсутствии света на ряде отрезков дороги Костанай–Рудный. Напомним, в этом году...

Появится новый формат тестирования казахстанских школьников Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что формат Единого национального тестирования в 2026...