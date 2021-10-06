Павел Дуров сообщил о 70 миллионах «беженцев» в Telegram после масштабного сбоя в соцсетях

После глобального сбоя в Facebook и принадлежащем ему мессенджере WhatsApp десятки миллионов новых пользователей установили Telegram. По словам Павла Дурова, количество «беженцев» стало рекордным, передает rbc.ru

В понедельник в мессенджере Telegram был зафиксирован рекордный рост числа новых зарегистрированных пользователей, сообщил основатель компании Павел Дуров в своем канале. В этот день Facebook, Instagram и WhatsApp на несколько часов оказались недоступны по всему свету.

«Ежедневный темп прироста [числа новых пользователей] Telegram в разы превысил норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», — написал Дуров.

Но из-за такого наплыва некоторые пользователи в Америке могли столкнуться с тем, что мессенджер работает медленнее, чем обычно, добавил он.

Под конец Дуров поприветствовал новых пользователей Telegram и пообещал: «Мы не подведем в тот момент, когда подведут другие».

О небольших затруднениях в работе серверов Telegram компания сообщила еще во время обвала сервисов Facebook. «Рады всем новым пользователям, которые переходят из WhatsApp, однако серверам сложно справиться со всеми сразу», — заявили тогда в Telegram. Вместе с тем в компании назвали серверы «немного теплыми» и отметили, что количество новых регистраций велико.

По данным портала для отслеживания работы популярных интернет-ресурсов Downdetector, в работе Telegram после 19:00 понедельника стали фиксироваться сбои, их пик пришелся на 20:50 (около 1 тыс. жалоб). Около половины пользователей (52%) пожаловались на работу приложения в целом, еще 27% отметили сложности с подключением к серверам, а 22% — проблемы с отправкой сообщений.

Основатель сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat Юрий Кижикин оценил, что у Telegram после сбоя Facebook появилось около 50 млн новых пользователей. Он отметил, что официальных данных о количестве новых пользователей мессенджера у сервиса нет. «50 млн — это приблизительная оценка, полученная на основе анализа id-шников пользователей Telegram, которые были зафиксированы в сервисе TGStat с 19:00 мск до 01:00 мск [4 октября]», — сказал Кижикин.

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