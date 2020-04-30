Павел, Петр и Михаил Водясовы — Память о Великой Отечественной войне

Здравствуйте, мои прапрадедушки — герои Победы, Водясовы — Павел Иванович, Петр Иванович и Михаил Иванович!

Пишет вам из будущего ваш потомок Жакенов Амангельды. Я учусь во 2″Г» классе, учусь очень хорошо и хочу быть похожим на вас. К сожалению, я не смог увидеть своего прадедушку Леонида Ивановича, который рассказал бы мне о вас очень многое. Но я с удовольствием хожу в гости к своей прабабушке Марии Ивановне, которая много рассказывает мне о его братьях, то есть о вас, о своей семье, о том какие вы герои… Я всегда считал свою семью большой, у нас в семье четверо детей, но ваша семья была просто огромная! Вас было 16, пятнадцать братьев и одна сестренка. Когда началась война, вы трое братьев ушли на фронт, защищать Родину. Бабушка рассказывала ты прапрадедушка Петя был ранен в ногу и, не смотря на боль, смог одолеть врага. Ты прошел почти всю войну, но из-за ранения не смог дойти до Берлина. Дедушки Паша и Миша, вы были моложе, и застали войну уже в конце — в 1944-1945 годах. Дед Миша, ты продолжал служить в армии и после войны.

Сама прабабушка Мария часто рассказывает о случае, который с ней произошел во время войны. О том, как она девочкой повстречалась с врагом — одним немцем. Когда рассказывает у нее появляется страх, и она начинает плакать и не может говорить. Она помогала вам, дедушки, воевать – трудилась в тылу, у нее 2 награды. Бабуля работала сборщицей на заводе. Ей сейчас 91 год, она очень добрая, веселая и хорошая и она нас всех любит. Она сочиняет частушки и любит петь песни. Я ее очень люблю! Когда я вырасту и у меня будут дети, я обязательно расскажу о ней и о вас, дедушки, своим детям, чтоб они знали, какая героическая у них семья.

Я хочу так же защищать свою родину, свое отечество, свой народ. Конечно, я ещё маловат и мне многому надо научиться, но я стараюсь быть достойным гражданином своей Родины. Я занимаюсь борьбой и хожу на кружок робототехники, правда не так уж и долго, но у меня уже есть небольшие успехи. В будущем, я мечтаю стать архитектором. Буду строить красивые дома, школы и другие здания.

Спасибо вам, дедули, за то, что мы живем сейчас в мирное время, не зная горя и бед. Мы можем спокойно спать, играть, заниматься любимым делом, мы можем учиться и работать. Мы живём в мире и согласии со всеми странами, даже со всеми планетами. У нас есть мама и папа и все то, что когда — то забрала у вас страшная война.

Мы все сделаем для того, чтобы война никогда больше не повторилась. Нам всем нужен мир на Земле!

Жакенов Амангельды

ученик 2 «Г» класса

ГУ «Школа-гимназия г. Тобыл»

отдела образования

акимата Костанайского района

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