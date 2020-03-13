Паводковый сезон в этом году ожидается раньше

Уже с начала следующей недели в Костанайской области начнут взрывные работы на реках. В этом году к ним приступят почти на месяц раньше обычного. Все из-за угрозы раннего паводка в регионе. А в некоторых районах кроме вывоза снега, даже начали установку специальных мотопомп, передает alau.kz

Как известно эта зима принесла много снега и довольно теплую погоду. Поэтому противопаводковые мероприятия в области начались гораздо раньше. Уже сейчас готов предварительный прогноз по наиболее опасным, в плане подтопления участкам. Там ведутся усиленные работы. К примеру, в селе Докучаевка Алтынсаринского района уже сегодня готовятся к установке вот такой мотопомпы.

«Достаточно мощные они. Это не переносные мотопомы. Производительность у них при максимальной нагрузке до 1300 кубометров в час. Они на платформе прицепных устройств. то есть они достаточно мобильны. Мы их можем прицеплять к транспортному средству и передислоцировать с места на место», — рассказал начальник технической службы гарнизона противопожарной службы Костанайской области Андрей Ракович.

Нужна эта мотопомпа для откачки талых вод. Стоимость одной такой установки около 20 млн тенге. У нас в области их 5. Распределяются они по участкам, где наиболее тяжелая ситуация. Сейчас это Алтынсаринский район, Аркалык, Житикара, Карасуский район. В городе ситуация тоже не самая хорошая. Поэтому с улиц Костаная уже было вывезено боле 750 тысяч кубометров снега.

«С территории населенных пунктов вывезено более 1 млн.куб. метров снега. Проводится очистка водопропускных сооружений как на республиканских автодорогах, так на областных и районных. Помимо этого у нас проводится комиссионное обследование гидротехнических сооружений», — пояснила заместитель начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС Костанайской области Орынкыз Мендыбаева.

А уже с начала следующей недели запланирован облет паводкоопасных участков и взрывные работы в 7 районах области. Это Алтынсаринский, Аулиекольский, Жангельдинский, Камыстинский, Карасуский, Наурзумский, и район им. Беимбета Майлина. Самый большой объем взрывных работ будет в Карасуском районе, 26 тысяч кубометров льда — это почти половина от плана по всей области. Стоит отметить, что взрывные работы в этом году начинают на месяц раньше обычного, все из-за нестабильной погоды и угрозы раннего паводка.

«Создана группировка сил и средств подразделений МВД на паводок. В количестве 370 человек, 57 единиц техники и 6 плав средств. В том числе от департамента ЧС 158 человек личного состава, 48 единиц техники и 6 единиц плавсредств. От нацгвардии 50 человек личного состава, 3 единицы техники и от департамента полиции 162 человека и 6 единиц техники», — добавила Орынкыз Мендыбаева.

Как рассказала Орынкыз Мендыбаева, в чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты заложено 507 млн тенге.

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