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Паводок. На ложный вызов затрачено семь тонн топлива в Костанайской области

Кадр из видео

Сегодня, 30 марта в 4 часа утра поступило видеообращение от жителей села Ахмета Байтурсынова о том, что они просят помощи от сотрудников МЧС и эвакуации населения. Несмотря на предшествующие сутки, было принято решение о вылете в пострадавшее село и эвакуации граждан, сообщает управление общественного развития области. 

Незамедлительно спасатели совместно с силами воздушной обороны вылетели на место вызова на двух вертолетах несмотря на тяжелые условия для эксплуатации воздушной техники и плохую видимость.

По прибытию было установлено, что жители села находятся в безопасности. От эвакуации они отказались. Пропавший, по их словам, житель также находится в селе. В ходе данного выезда было потрачено около 7 тонн топлива.

Компетентными органами ведется расследование факта дезинформации и привлечения нарушителей к ответственности.

«Напоминаем, что ложные вызовы специализированных служб лишают шансов на спасение людей действительно нуждающихся в помощи. Обращаемся ко всем жителям с просьбой не поддаваться панике», — говорится в информации.

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