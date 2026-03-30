Паводок наступает, но без угроз: что происходит в Костанайской области прямо сейчас

В Костанайской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Спасатели и местные службы работают в усиленном режиме, контролируя обстановку в районах, где фиксируется активное снеготаяние.

В Денисовском районе, в 4 километрах от села Набережное, зафиксирован перелив воды через автомобильную дорогу местного значения между селами Аршалы и Набережное. При этом угрозы населенным пунктам нет, транспортное сообщение не нарушено. Для проезда используется альтернативная грунтовая дорога к селу Набережное.

На месте организовано круглосуточное дежурство силами ДЧС и местных исполнительных органов.

В Костанайском районе, в селе Мичурино, из-за интенсивного таяния снега со стороны садового общества «Мелиоратор» вода направляется в сторону микрорайонов Астана и Восточный. Угрозы подтопления жилых домов и дворовых территорий нет.

На данных участках задействованы силы ДЧС, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. В микрорайоне Восточный ведутся работы по откачке талых вод.

Также мониторинг обстановки проводится в микрорайоне Кунай — здесь угроз не выявлено. Для контроля ситуации спасатели используют беспилотные летательные аппараты.

В целом, по данным служб, паводковая обстановка остается стабильной, все службы работают в штатном режиме.

Призыв 2026: сколько казахстанцев отправят в армию и когда начнётся кампания Правительство Казахстана утвердило постановление от 20 марта 2026 года, направленное на реализацию указа президента об...