В Костанайской области более двух тысяч жилых домов, где проживают свыше 7,5 тысячи человек, находятся в зонах возможного подтопления. Речь идёт примерно о сотне населённых пунктов региона. Об этом сообщил представитель ДЧС на специальном брифинге, посвящённом подготовке к паводковому периоду.

Более 2 тысяч домов в зоне риска

По данным ДЧС, работа по защите населённых пунктов ведётся круглогодично. В рамках подготовки уже реализовано 88 противопаводковых мероприятий. В частности, возведены и укреплены 32 защитных вала общей протяжённостью почти 54 километра.

Как отметил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос Ахметов, проведено 1,8 километра берегоукрепления реки Тобол. На автомобильных дорогах республиканского, областного и районного значения очищено более двух тысяч водопропускных сооружений и 78 километров ливневой канализации, установлено 38 водопропускных труб на 13 участках дорог.

Взрывные работы и авиаоблёт

Для предотвращения образования ледяных заторов совместно с акиматами определены объёмы и места проведения взрывных работ. Планируется раздробить свыше 213 тысяч кубометров льда. На эти цели выделено 209 миллионов тенге, ещё 119 миллионов предусмотрено на авиаоблёт территории области для мониторинга паводковой обстановки.

Резервы и пункты размещения

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций подготовлены запасы: более 144 тонн горюче-смазочных материалов, свыше 5,5 тысячи тонн инертных материалов и 264 тысячи мешков. Заключено 165 договоров-намерений на поставку и организацию питания.

Для временного размещения пострадавших определён 111 пункт общей вместимостью до 12 тысяч человек. Уже вывезено более 1,3 миллиона кубометров снега из населённых пунктов области.

Почти 4 млрд тенге в резерве

В чрезвычайный резерв и резерв на неотложные затраты акиматами заложено 3 миллиарда 973 миллиона тенге.

Для ликвидации возможных паводков сформирована областная группировка сил и средств: 2 297 человек личного состава, 415 единиц техники, 76 плавсредств и 625 мотопомп. Созданы девять мобильных групп, которые при необходимости будут заблаговременно передислоцированы в Аркалык, Джангельдинский, Амангельдинский, Карасуский, Аулиекольский, Наурзумский, Сарыкольский и Алтынсаринский районы.

