В этом году расходы на противопаводковые мероприятия власти Костанайской области увеличили почти в трое по сравнению с прошлым годом, это более 7,5 млрд тенге. Мероприятия провели в 89 населенных пунктах и трех городах области — Костанае, Рудном, Аркалыке. Уроки прошлого года, отметил сегодня аким области на заседании оперативного штаба, показали эффективность всех превентивных мер: были установлены новые водопропускные трубы, ливневые канализации, отремонтированы гидротехнические сооружения.

Особое внимание в борьбе с паводком уделили южным регионам области, в 30-ти населенных пунктах укрепили берега, возвели дамбы. Кроме того, своевременно отогнали на безопасную территорию почти 49 тысяч голов скота, на реках круглосуточно дежурили гидропосты, контролируя уровень воды в реальном времени.

«Самое главное, что ни один дом не был затоплен, имущество и скот жителей области не пострадали», — отметил аким области Кумар Аксакалов.

За время паводка, уточнил аким области, случилось 12 переливов и 4 размыва дорог, которые были вскрыты и восстановлены.

«На сегодняшний день остался только один перелив на 153 км Аулиеколь — Жалдама, в Наурзумском районе, на реке Дамды. Который также в течение двух дней будет устранен. Все остальные все устранены, обеспечен временный проезд, поэтому будем сейчас восстанавливать, как только все просохнет», — сказал глава области.

В Карасуском районе, пояснил аким, после весеннего паводка прошлого года объединились пять озер, затопив территорию в 622 кв. км. Для отвода воды здесь построен 30-километровый канал. Уже ушло более 700 миллионов кубометров воды. В экстренном порядке восстановлены линии электропередач, построена новая ЛЭП вокруг зоны разлива. На восстановление 693 опор электропередач в южных регионах области из чрезвычайного резерва правительства выделен 1 млрд тенге. Кумар Аксакалов поблагодарил всех, кто внес вклад в борьбу с паводком, от военнослужащих до рядовых граждан и волонтеров. Глава региона поручил всем акимам городов и районов, а также руководителям уполномоченных органов подготовить к следующей весне все гидротехнические сооружения и иную инфраструктуру. И эту задачу он назвал первостепенной.

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