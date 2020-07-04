ПЦР-тесты не всегда выявляют коронавирус у заболевшего сообщила главный сан.врач страны

ПЦР-тесты не всегда показывают наличие коронавируса у заболевшего. Такую информацию озвучила сегодня на столичном брифинге главный санитарный врач страны. Как выяснилось, причина вовсе не в качестве тестов, а в том, как ведет себя инфекция в организме, передает alau.kz

Больные, которые лечатся от пневмонии, похожей по своим симптомам на COVID, смогут получать бесплатные лекарства. Это станет возможно в рамках ОСМС. Такое заявление сделала сегодня вице-министр здравоохранения. По ее словам в стране уже провели консультации главных врачей поликлиник, и им было сообщено, что они могут обеспечить своих амбулаторных больных бесплатными антибиотиками.

«Дано было министерством поручение, акиматам отправлены письма, чтобы сделали дополнительные заявки в СК-Фармация и закупали эти препараты. В перечень этих препаратов входят антибиотики, для детей жаропонижающие. Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках»,- рассказала Ажар Гиният, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Прошедшие полгода показали, что от пневмонии в нашей стране болеют все больше людей. Если сравнить эти 6 месяцев с аналогичным периодом прошлого года, то рост заболевших станет очевиден. Он составляет 55 процентов. При этом в июне число зараженных пневмонией увеличилось в 4 раза. А вот уровень смертности в сравнении 2019 и 2020 годов остался практически прежним. Но число летальных случаев за этот июнь показало рост и составило 628 случаев.

«С учетом роста пневмонии на сегодня у нас проводятся исследования, то есть, чтобы выяснить причину роста и самое главное, чем и какими возбудителями вызваны эти пневмонии. Эти исследования проводятся также на базе лабораторий национального центра общественного здравоохранения и результаты этих исследований нам позволят определить природу пневмонии, рост которой мы на сегодня видим в Казахстане»,- сообщила Айжан Есмагамбетова, главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Продолжается изучение и самого коронавируса. На сегодня подтвердилось, что в организме людей он может проявлять себя по-разному. Как результат в некоторых случаях тесты могут не показать присутствие инфекции в организме, даже если она там есть. И дело здесь вовсе не в качестве тестов.

«Последнее время мы отмечаем, что результат ПЦР бывает отрицательный. Это в принципе допустимо, потому что коронавирусная инфекция из верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат»,- озвучила Айжан Есмагамбетова.

Таких заболевших будут лечить теми же противовирусными препаратами, что и при подтвержденном COVID. Для этих случаев ввели даже новое понятие — «вероятный случай коронавирусной инфекции». Среди лекарств, которыми будут лечить заболевших COVID-19, в нашу страну уже скоро поступит новый препарат. Это «авифавир». Его привезут из Российской Федерации, где в мае завершились его клинические исследования.

«Этот препарат был включен в протокол лечения и обследования коронавирусной инфекции. Этот препарат разовым ввозом будет закуплен и доставлен в нашу страну. Этим препаратом будем лечить наших стационарных больных, и наблюдать за проведением лечения, так как этот препарат очень новый и только закончились клинические испытания»,- пояснила Ажар Гиният.

На данный момент в Казахстане изучено 52 штамма коронавируса. Результаты этих исследований позволили ученым сделать вывод о том, что в нашей стране одновременно существуют несколько видов мутировавшего коронавируса. Это как европейские, так и азиатские разновидности. Все они имеют схожесть с вирусами, распространенными в Китае, Испании, Белоруссии и России. Это и объясняет, почему у заболевших абсолютно разные течения болезни.

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