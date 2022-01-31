«ПЦР-тесты в поликлиниках обязаны брать у всех заболевших, в том числе у привитых от КВИ» — Облздрав

В последнее время костанайцы стали жаловаться на ряд новшеств, которые, появились в поликлиниках. Жители областного центра говорят о том, что в некоторых поликлиниках отказываются делать ПЦР-тесты людям с симптомами ОРВИ, ссылаясь на некий «протокол», согласно которому, тем, кто прошел полный курс вакцинации от КВИ, даже при наличии признаков заболевания, тестирование не проводится.

Заместитель руководителя Управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексултанова на брифинге, организованном в РСК, по этому вопросу сообщила следующее: »

Мы обязательно все это уточним, я в первый раз об этом слышу. По постановлению — привит не привит, нет разницы. Есть симптомы — нужно брать ПЦР».

Еще костанайцы интересуются, нужно ли сдавать ПЦР-тест при выходе из карантина. Ведь в учебных заведениях и в детских садах, по словам обратившихся, при его завершении стали требовать наличие результата свежего ПЦР- теста. Юрий Севостьянов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области пояснил: » Согласно действующему постановлению, контактные лица находятся на домашнем карантине 10 дней. По истечению этого срока, если нет признаков заболевания, они выходят из карантина. То есть нет никаких требований по сдаче ПЦР — ни для детей, ни для родителей, тем более чтобы проверяли за свой счет».

За последнюю неделю суточный прирост заболевания ковидом вырос в два раза. За 30 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 586 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил — 1,23%. Но при этом, штамм «омикрон» в регионе официально еще не подтвержден.

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