С 5 апреля 2025 года мопеды в Казахстане приравнены к полноценным механическим транспортным средствам, а мопедисты — к их водителям. Пунктов правил дорожного движения, которые им придётся соблюдать, десятки. Но без этого теперь никак, передает kolesa.kz

Как и где запрещено ездить на мопеде?

Водителям нельзя двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине и тротуарам.

Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. Пользоваться телефоном можно, как и водителям авто, только через гарнитуру.

Перевозить пассажиров, кроме перевозки на скутерах со специальными приспособлениями для их перевозки. Если количество мест в техпаспорте указано два, то сажать позади водителя человека не запрещается.

Перевозить пьяных пассажиров, а также пассажиров, младше 16 лет.

Перевозить грузы, кроме случаев со специальными приспособлениями для их перевозки груза, который не выступает более чем на 50 см по длине или ширине за габариты. Запрещается движение с грузом, который мешает управлению мопедом.

Запрещено управлять мопедом на одном колесе, а равно располагаться вне места, предназначенного для управления данным транспортным средством. Пассажирам мопеда запрещается вставать на опоры для ног или сиденье во время движения.

Запрещается ездить на мопеде по автомагистралям.

Нельзя использовать мопед в качестве буксира, а также буксировать с помощью других транспортных средств. Исключение — можно использовать специальный прицеп, предназначенный для эксплуатации с мопедом.

Запрещается пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь в седле мопеда. Переход возможен только в пешем порядке.

Требования к экипировке мопедистов

Водитель при выезде на проезжую часть обязан быть в застёгнутом шлеме. Если перевозит пассажира, то и он должен соблюдать это правило.

И, естественно, мопедистам нужно будет соблюдать все остальные пункты правил дорожного движения, выполнять требования знаков и разметки, светофоров, регулировщиков и т. д.

ПДД для мопедистов в вопросах и ответах

Какие должны быть права для езды на мопеде?

Для управления мототехникой категории А1 необходимо иметь водительское удостоверение этой же категории, но разрешается ездить и с правами категории В. Право управления мопедом в Казахстане предоставляется лицам, достигшим 16 лет.

Какие документы должны быть у водителя мопеда при себе?

Скутер для передвижения по дорогам общего пользования должен быть зарегистрированным и иметь госномер на задней части.

С собой нужно возить документы: водительские права и техпаспорт (СРТС) в физическом виде или их электронную версию в приложении на телефоне. Либо удостоверение личности.

Какой штраф за езду без документов и техпаспорта?

За езду без прав, согласно статье 612 КоАП РК, водителям скутеров будет грозить штраф 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

За управление мопедом водителем, лишённым прав, — штраф 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

За передачу управления мопеда «лишённику» или лицу без прав — штраф 50 МРП.

За управление мопедом без номеров или не зарегистрированным в установленном порядке — штраф 10 МРП (39 320 тенге).

За установку заведомо подложного или поддельного госномера — штраф 15 МРП (58 980 тенге).

Должен ли мопед проходить техосмотр?

С 5 апреля вступят в силу поправки в правила проведения техосмотра, и мопеды в возрасте до одного года от проверок освободят. Cкутерам без VIN-кода, его присваивают и набивают в спецЦОНах. Они после данной процедуры считаются новыми, и их владельцы могут год после этого ездить и не переживать. А вот тем, у кого год выпуска мопеда был указан в документах и возраст техники на момент регистрации превышал 12 месяцев, проходить техосмотр придётся.

За езду без техосмотра по статье 590 КоАП РК — штраф 5 МРП (19 660 тенге). Возить распечатанную диагностическую карту с собой нет необходимости, так как данные хранятся в онлайн-базе.

Необходима ли страховка на мопед?

Ездить без страхового полиса на скутеры будет запрещено. Оформить его можно уже сейчас, и новички-мопедисты до 7 апреля могут изрядно сэкономить на стоимости. Оформляется страховка только на зарегистрированную технику.

Езда без страховки, согласно пункту 2 статьи 230 КоАП РК, карается штрафом 10 МРП (39 320 тенге).

Распространяется ли на мопедистов запрет на управление в нетрезвом виде?

Да. Запрещено управлять мопедом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического), а также под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

В случае выявления подозрения на нетрезвое состояние водителя мопеда могут отправить на освидетельствование в таком же порядке, как и водителя легковой машины. За отказ грозит лишение прав.

Также нельзя употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому причастен водитель мопеда, либо после того, как транспортное средство было остановлено полицейскими до проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Какие требования по техническому состоянию мопедов?

Нельзя управлять мопедом с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением.

В тёмное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости у мопеда должна работать фара и задний габаритный огонь. К слову, и в светлое время суток у мопеда должны гореть либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фары.

Запрещается оборудовать мопеды мигалками, сиренами, похожими на сигналы оперативников, медиков или спецслужб, а также окрашивать их по специальным цветографическим схемам. Установка СГУ тоже не разрешается.

Устанавливать госномер на мопед требуется только в предусмотренном для этого месте.

Где запрещено парковать мопеды?

Запреты на остановку и стоянку для мопедистов такие же, как и для автомобилистов, согласно пунктам ПДД, знакам и разметке. В том числе нельзя оставлять мототехнику в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки, а также на газонах и детских площадках.

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