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ПДП и генпланы городов: внесены изменения в правила

— Сегодня, 09:05
Изображение для новости: ПДП и генпланы городов: внесены изменения в правила

Фото взято с сайта ocenkann.ru

Министр промышленности и строительства приказом от 18 июля 2025 года внес изменения и дополнения в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки), сообщает Zakon.kz.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы являются:

  • уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – по проектам общегосударственного значения;
  • местные исполнительные органы – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.

Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком экспертных работ по этому проекту.

При этом правила дополнены пунктом о том, что проект генерального плана разрабатывается в границах (черте) населенного пункта в соответствии со статьей 108 Земельного кодекса РК. При необходимости расширения границы (черты) населенного пункта граница проектируемой территории уточняется в техническом задании.

Уточняется, что ПДП или проекты застройки разрабатываются в соответствии с установленными в генеральных планах элементами планировочной структуры, градостроительными регламентами и концепцией единого архитектурного стиля.

ПДП или проекты застройки разрабатываются с учетом сведений информационных систем государственных органов об освоенных земельных участках и/или предоставленных правах в частную собственность или временного возмездного землепользования.

При этом добавлено, что ПДП и проекты застройки, отнесенные к группам по гражданской обороне, разрабатываются с учетом требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны согласно объему и содержанию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Также уточняется состав проектных материалов для стадии генерального плана:

  • схема положения населенного пункта в системе расселения;
    опорный план;
  • комплексная градостроительная оценка территории;
  • генеральный план (основной чертеж);
  • схема функционального зонирования и градостроительных регламентов;
  • схема улично-дорожной сети и транспорта;
  • поперечные профили улиц;
  • схема инженерного оборудования и инженерной подготовки территории;
  • схема охраны окружающей среды;
  • природно-экологический каркас;
  • схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;
  • разбивочный план красных линий;
  • пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений;
    технико-экономические показатели.

Для стадии генерального плана сельских населенных пунктов с численностью населения до пяти тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) предусматривается следующий состав проектных материалов:

  • схема положения населенного пункта в системе административного района в масштабе 1:10 000, 1:25 000;
  • схема землепользования, составленная с использованием материалов комплексной схемы градостроительного планирования территорий (проекта районной планировки) и проекта внутрихозяйственного землеустройства в масштабе 1:10 000, 1:25 000;
  • комплексная градостроительная оценка территории;
  • опорный план (план современного использования территории;
  • генеральный план (основной чертеж);
  • схема улично-дорожной сети и транспорта, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
  • поперечные профили улиц;
  • схема инженерного обеспечения;
  • схема охраны окружающей среды;
  • схема функционального зонирования и градостроительных регламентов;
  • разбивочный план красных линий;
  • схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;
  • пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений;
  • технико-экономические показатели.

Указывается, что генеральные планы городов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.

Генеральные планы поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, с поселковыми и сельскими исполнительными органами, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.

Генеральным планом определяются:

  • основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
  • функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;
  • соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
  • зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;
  • меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
  • меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
  • основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную
  • схему организации дорожного движения;
    ные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

ПДП устанавливает:

  • основные направления планировочной организации территории с определением функционально-градостроительного зонирования;
  • красные, желтые линии и линии регулирования застройки;
  • границы водоохранных зон и полос;
  • резервирование территории для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети и транспортного
  • обслуживания, трассировки инженерных коммуникаций;
  • поперечные профили улиц;
  • благоустройство и озеленение территории;
  • публичные градостроительные ограничения;
  • план инженерных коммуникаций;
  • план развития дорожной инфраструктуры;
  • концепцию единого архитектурного стиля части территорий столицы, городов республиканского и областного значения;
  • планы строительства сооружений связи, линий связи и других объектов инженерной инфраструктуры, а также резервирование территории для нужд связи.

В ПДП также решаются вопросы обеспечения маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, а также применения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий при возведении новых объектов.

В состав проектных материалов для ПДП входят:

  • схема расположения проектируемой территории в системе расселения;
  • опорный план (в том числе опорный историко-архитектурный план для населенных пунктов, имеющих памятники историко-архитектурного наследия);
  • комплексная градостроительная оценка территории;
  • эскиз застройки;
  • план функционального зонирования территории;
  • схема градостроительных регламентов
  • схема зонирования приаэродромной территории аэродромов;
  • схема улично-дорожной сети и транспорта;
  • поперечные профили улиц;
  • схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
  • схема инженерного обеспечения (в том числе схемы водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, схема зарядных устройств для электромобилей,
  • телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры);
  • разбивочный план красных линий;
  • схема охраны окружающей среды;
  • экономическая часть: технико-экономические показатели.

Состав и содержание проектных материалов необходимо выполнить согласно требованиям норм государственных нормативов с учетом существующей и планируемой застройки на прилегающей территории в радиусе 1000 метров от границы проектируемой территории.

К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений.

Также говорится, что при проектировании районов с применением зданий преимущественно по типовым и повторно применяемым проектам, проект застройки может выполняться в одну стадию. Рабочий проект застройки со сводным сметным расчетом стоимости в составе проектно-сметной документации, представляемой на утверждение, и рабочей документации со сметами.

В состав проекта, представляемого на утверждение, входят:

  • схема генерального плана застройки микрорайона (квартала);
  • опорный план;
  • генеральный план застройки (эскиз застройки);
  • схема организации рельефа с планом земляных масс;
  • сводная схема инженерных сетей (в том числе схемы водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, схема зарядных устройств для электромобилей,
  • телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры);
  • компоновочные схемы зданий и сооружений;
  • проект организации строительства;
  • план функционального и градостроительного зонирования территорий;
  • разбивочный план красных линий;
  • сводный сметный расчет стоимости строительства;

Графические материалы проекта застройки выполняются в масштабе 1:500 или 1:1000.

К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка.

Правила также дополнены пунктом о том, что внесение изменений и дополнений в утвержденный ПДП или проект застройки необходимо осуществлять в границах действующего ПДП и проекта застройки с указанием границ внесения изменений и дополнений в проект застройки.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2025 года.



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