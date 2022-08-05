Печальная статистика. Погибших и раненых в автокатастрофах людей стало больше в Костанайской области

Рост количества ДТП наблюдается в Костанайской области, не смотря на принимаемые полицией региона меры. Сотрудники ответственного за дорожную безопасность ведомства провели анализ статистических данных за семь месяцев этого года, и сравнили их с прошлогодними показателями.

На 6,5% выросло количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом, со 155 ДТП до 165. Еще больший рост показывает число погибших в автоавариях людей. Если с января по конец июля 2021-ого года в происшествиях, связанных с транспортом, лишились жизни 39 людей, то в этом году уже 44 человека.

«И раненных в них на 7%, со 182-х до 195-и человек. Статистика показывает, что из 165 ДТП, произошедших на территории области, 115 произошли в населенных пунктах, где погибло 17, и ранены 121 человек», — сказал замначальника УМП службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

31 автокатастрофа произошла на трассах республиканского значения, где погибли 22 человека, и ранения получили 49 человек. На дорогах местного значения произошло 19 ДТП. 5 человек погибли и 25 были травмированы.

«Основными причинами ДТП по прежнему является нарушение правил проезда пешеходных переходов, — по этой причине произошло 30 ДТП, — а, также, нарушение правил маневрирования, из-за которых произошло 25 ДТП. Подавляющее число ДТП у нас совершаются по вине водителей», — сообщил Виталий Цой.

Водители оказались виновны в 156 случаях ДТП из 165. Пешеходы признаны виновными всего в 9-и случаях. Кстати, к концу июня этого года, в регионе было зарегистрировано всего 110 аварий с пострадавшими. Получается, что в июле печальная статистика пополнилась сразу 55-ю случаями.

Департамент полиции ещё раз обращается ко всем участникам дорожного движения, неукоснительно соблюдать ПДД. Напомним, ситуация с дорожной безопасностью, ухудшилась по всей стране, в связи с чем Министерство внутренних дел Казахстана распорядилось усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по всей республике. С 19-ого июля в Костанайской области, как и в других регионах, стартовала операция «Безопасная дорога». Продлится она до 18 августа. На все это время на дорогах региона увеличена плотность полицейских патрулей.

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