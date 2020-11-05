Педагоги-волонтеры несколько месяцев помогали сельским школьникам в подготовке к ЕНТ

Повысить уровень знаний в селах. С такой целью костанайские волонтеры из числа преподавателей и старшеклассников несколько месяцев занимались с сельскими школьниками. Ребятам помогали в подготовке к ЕНТ, олимпиадам, дополнительно занимались английским и компьютерной грамотностью. А сегодня лучших волонтеров наградили, передает alau.kz

С марта по ноябрь старшеклассникам из сёл помогали готовиться к ЕНТ, обучали английскому, компьютерной и правовой грамотности, а также готовили к олимпиадам и научным работам. А делали все это волонтеры, участники проекта Birgemiz:Bilim. В роли волонтеров выступили доктора наук, опытные преподаватели, ученики, студенты.

«Все обучение проходило в замкнутой образовательной платформе Birgebilim.kz, а также на ютуб канале проекта, также проводились консультации по зуму и естественно в вотсап группах. А в сельской местности, где не был доступен интернет мы передавали на электронных носителях видеоматериалы», — рассказала директор корпоративного фонда «KEA» Дария Хамитжанова.

Желающих помочь сельским школьникам подтянуть свои знания оказалось много. Но на конкурсной основе отобрали только 118 волонтеров. Они прошли однодневную подготовку, а после делились своими знаниями. Одной из них стала учитель биологии средней школы №19 Бибигуль Калиева. У Бибигуль стаж уже более 20 лет. Пару лет назад она даже была признана лучшим педагогом. Увидев объявление о наборе волонтеров, с радостью подала заявку, а теперь делится своими впечатлениями.

«Все зависит от того насколько они воспринимают, насколько хорошо подает учитель этот материал. И потом данные уроки смотрели не только ученики при подготовке к ЕНТ, были ссылки и мы делились ими с теми, кто уже поступил в колледжи и эти темы им нужны, они используют их при подготовке к семестрам», — поделилась волонтер проекта Бибигуль Калиева.

Всего за это время было обучено больше тысячи детей. Кстати, для этого проекта была даже создана специальная образовательная платформа.

«Я считаю, что подобного рода проекты очень важны. Во-первых, для реализации равного доступа детей к образованию качественному. Во-вторых, как хороший профориентационный инструмент и конечно, я думаю, что для наших педагогов в год волонтера это тоже очень хороший опыт». — указала член экспертного совета Екатерина Смышляева.

Ну а сегодня прошла онлайн-конференция с подведением итогов. 12 лучших волонтеров, среди которых Бибигуль Калиева, наградили грамотами и денежными премиями.

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