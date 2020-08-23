Педагогов в некоторых школах загружают непрофильной работой — сенатор

Депутат Сената Сарсенбай Енсегенов встретился с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор озвучил ряд серьёзных проблем, которые возникли в системе образования и требуют вмешательства профильного ведомства. Депутат и министр обсудили вопросы готовности школ к дистанционному обучению, назначения директоров школ путём ротации, повышения зарплаты и снятия нагрузки с учителей по подготовке документов к государственным закупкам. Все эти проблемы озвучивали граждане на встрече с сенатором во время его региональных поездок.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что в ведомстве был подготовлен проект ряда изменений и дополнений в действующее законодательство, который уже направлен в Парламент и, как ожидается, будут способствовать решению озвученных проблем.

Также сенатор рассказал об имеющихся вопросах деятельности школьных психологов.

Министр напомнил, что новый Закон РК «О статусе педагога» не допускает привлечения педагогов к работе, не связанной с профессиональными обязанностями, поэтому все озвученные сенатором вопросы будут на постоянном контроле министерства.

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