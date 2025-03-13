Прокуратурой Каратобинского района Западно-Казахстанской области проведен анализ своевременности принимаемых мер по установлению административного надзора за лицами, отбывшими наказание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.

Выявлен вопиющий факт неустановления административного надзора на протяжении более 7 лет за лицом, отбывшим наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Так, в ноябре 2009 года приговором Каратобинского районного суда местный житель осужден к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Из мест лишения свободы он был освобожден еще в августе 2017 года, однако административный надзор за ним не был установлен.

По требованиям статьи 6 Закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» административный надзор устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет, а в отношении лиц, отбывших наказание за уголовные правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — до погашения срока судимости в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса РК.

Поскольку лицо было осуждено за особо тяжкое преступление, его судимость погашается только по истечении восьми лет после отбытия наказания, то есть не ранее августа 2025 года. По представлению прокуратуры Каратобинского района инициировано ходатайство в суд и 10 феварля за вышеуказанным гражданином установлен административный надзор и в целях предупреждения правонарушений на него возложены определенные законодательством ограничения.