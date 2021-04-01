Пейзажи и достопримечательности села в Костанайской области появились в популярной компьютерной игре «Counter Strike»

Такая необычная идея появилась у нашего земляка Артёма Шпилёва. Разработкой компьютерных игр парень занимается со школьной скамьи, и перенести виды родного поселка в них, было давней детской мечтой, передает alau.kz

Пейзажи малой родины в популярную во всем мире игру «Counter Strike». Идея перенести улицы и здания Денисовки в мир компьютерных игр, у Артёма Шпилёва появилась еще в детстве. Собственно, тогда же парень пробовал создавать и свои первые компьютерные игры. Это были пародии- 2D версии, на такие большие проекты как «GTA» и «Counter Strike». Развиваясь дальше в этом направлении, Артём решил воплотить детскую мечту в жизнь.

«Приехал в гости к родителям, было время оторваться от своего проекта «Evil Delusion» и решил немного развеяться, вспомнить молодость и есть такая популярная игра «Counter Strike», решил поместить туда свой населенный пункт, где я вырос, родился, это Денисовка, в Костанайской области», — рассказывает разработчик компьютерных игр Артём Шпилёв.

Над созданием игр, Артём — режиссер театра, кино и телевидения по образованию, работает один. Говорит, найти команду единомышленников, которые бы работали, что называется на голом энтузиазме, сложно. А сам процесс создания — это по сути и есть режиссура, только персонажи в ней виртуальные.

«Процесс создания игры довольно-таки, если к этому привыкаешь, не сложный. То есть это как научиться ездить на велосипеде. По сути все моменты они все одинаковые, ты учишься сначала моделировать, потом пишешь сценарий и двигаешься, двигаешься, как пазл собираешь всю игру», — объясняет Артём.

Сейчас Артём живет в Челябинске. И новое место жительства также нашло воплощение в игре. Только этот проект уже эксклюзивный — все от идеи до воплощения в реальность — дело фантазии и рук разработчика. В этой игре есть как узнаваемые здания, такие как, к примеру, ледовая арена «Трактор», так и обычные улочки южноуральской столицы.

«Сейчас у меня большой проект про Челябинск — «Evil Delusion». Проект находится еще в разработке, скоро он выйдет в альфа-версии. Делаю я его довольно давно, уже 4 года, наверно. Полностью разработку веду один. Пишу сценарий ,делаю персонажей и собственно локаций. Главная фишка в том, что город идентичен настоящему городу. Там можно просто погулять, посетить Челябинск. Просто если даже без воин всяких , то можно просто хотя бы походить, если никогда не были в Челябинске, то можно посетить и посмотреть», — говорит разработчик компьютерных игр.

Точная дата релиза игры пока неизвестна. А вот модификацию «Counter Strike Denisovka Edition» уже сейчас можно скачать в официальной группе ВКонтакте. Как говорит разработчик, не обязательно играть в саму игру. Это отличная возможность для тех, кто давно не был в Денисовке или хотел бы узнать, как она выглядит, прогуляться по поселку хотя бы виртуально.

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