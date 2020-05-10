Пели на балконах и в машинах. Как костанайцы отметили День Победы — видео

Костанайцы по-разному отметили 75-ую годовищину Победы. Одни устраивали концерты военных песен прямо во дворе, другие на балконах.

Видео мини-концерта в микрорайоне «Аэропорт» прислал житель. Автомобилисты не остались в стороне. Колонной, с песнями и флагами они проехали по улицам Костаная.

Вечером 9 мая четверо музыкантов сыграли «День Победы» возле мемориала. Люди бежали, чтобы посмотреть на них и снимали концерт на смартфоны.

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