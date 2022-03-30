Пенсии и пособия могут увеличить в Казахстане

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В зависимости от того, какая инфляция будет заложена в бюджет, изменятся и пенсии, и пособии. В кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил на вопросы журналистов о том, могут ли быть увеличены пенсии и пособия в Казахстане, передает inbusiness.kz.
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«Мы делаем прогноз социально-экономического развития, уточняем его. В зависимости от того, какую инфляцию будем закладывать в бюджет при корректировке, изменятся и пенсии, и пособия. Но это закладываем не только мы, а совместно с Национальным банком», – сказал он. Министр пояснил, что Нацбанк ответственен в большей степени за инфляцию, так как он проводит политику инфляционного таргетирования. «Соответственно, если мы заложим инфляционный коридор выше существующего, то будет соответствующая индексация пенсий и пособий. Это возможно», – резюмировал он.
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