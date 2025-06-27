Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос о повышении пенсий и пособий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам министра, в бюджете на 2026 год предусмотрено свыше 622 миллиардов тенге на увеличение пенсий и социальных выплат. Ожидается, что выплаты вырастут до 10 процентов — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, который на данный момент составляет 10,5 процента.
«Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат: это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты по инвалидности, пособия для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и родителей, ухаживающих за ними, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены», — заверила Светлана Жакупова.
Министр уточнила, что повышение вступит в силу с 1 января 2026 года.
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