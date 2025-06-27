Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос о повышении пенсий и пособий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, в бюджете на 2026 год предусмотрено свыше 622 миллиардов тенге на увеличение пенсий и социальных выплат. Ожидается, что выплаты вырастут до 10 процентов — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, который на данный момент составляет 10,5 процента.

«Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат: это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты по инвалидности, пособия для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и родителей, ухаживающих за ними, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены», — заверила Светлана Жакупова.

Министр уточнила, что повышение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Присвоение национальности ребёнку. О пересмотре процедуры сообщили в минтруда Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года...

В Минтруда высказались о новом празднике в Казахстане Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года...

Бури, дожди и град. Прогноз на выходные представили синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 июня представили синоптики Казгидромета. Погоду большей части территории республики...