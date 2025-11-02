С 1 января 2026 года пенсионные выплаты в Казахстане вырастут на 10%. Индексация призвана компенсировать прогнозируемую инфляцию на уровне 9–11%, по оценке Национального банка, то есть рост пенсий будет сопоставим с подорожанием товаров и услуг, сообщает rus.baq.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подтвердило, что методика расчёта остаётся прежней: ежегодная индексация проводится в рамках параметров закона о республиканском бюджете. Если фактическая инфляция ускорится, возможна дополнительная корректировка — такая практика уже применялась ранее.
Социальные ориентиры бюджета-2026:
- прожиточный минимум — 50 851 тг;
- минимальная базовая пенсия — 35 596 тг;
- минимальная пенсия — 69 049 тг;
- минимальная заработная плата — 85 000 тг;
- МРП — 4 325 тг.
Из чего складывается пенсия:
- базовая часть — выплачивается всем достигшим пенсионного возраста: при стаже участия до 10 лет — 70% ПМ (в 2025 году это было 32 360 тг); за каждый дополнительный год — +2%, но не более 110% ПМ;
- солидарная часть — зависит от трудового стажа и среднемесячного заработка;
- накопительная часть — формируется за счёт взносов в ЕНПФ и инвестиционного дохода.
Повышение на 10% — это шаг к сохранению покупательной способности пожилых граждан в условиях инфляции. Окончательные параметры выплат будут утверждены после рассмотрения закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» в Сенате.
