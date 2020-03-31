Пенсии и все соцвыплаты будут индексированы — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об индексации всех социальных выплат и пенсий, сообщает alau.kz

«Пенсии и все социальные выплаты будут индексированы на 10 процентов

Поручаю проиндексирвать пенсии и все государственные пособия, включая адресную соцпомощь, на 10 процентов в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму 200 миллиардов тенге», — сказал Президент, выступая с заявлением в эфире республиканских телеканалов.

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