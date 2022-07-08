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Пенсии могут повысить уже со следующего года. Министр труда рассказала о новом механизме

Фото из открытых источников

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела пятую встречу с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет.

Дуйсенова рассказала о предлагаемых подходах по совершенствованию системы пенсионного обеспечения. Министр подчеркнула, что для казахстанцев, которые не имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат, передает informburo.kz

При этом, действующее законодательство предоставляет гражданам право раннего выхода на пенсию. При достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины), казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

Тамара Дуйсенова также проинформировала активисток движения о новых подходах, которые Минтруда предлагает для совершенствования пенсионного обеспечения граждан.

«Мы выступили с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. Сейчас наши предложения рассматриваются в других заинтересованных государственных органах. Если они будут поддержаны, это позволит увеличить размеры пенсионных выплат из бюджета уже со следующего года. Положительный эффект почувствуют и действующие пенсионеры, и те, кто выйдет на заслуженный отдых в будущем», – сообщила министр труда и соцзащиты.

Также Минтруда пересматривает механизмы проекта «Серебряный возраст», чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста.

«Мы планируем увеличить срок участия в проекте до трёх лет и предусматриваем специальные направления для трудоустройства женщин с частичным субсидированием их заработной платы за счёт бюджетных средств. Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе. Особенно важно это для женщин, имеющих маленький трудовой стаж и, соответственно, незначительные накопления в ЕНПФ», – сказала министр.

Тамара Дуйсенова добавила, что работа по совершенствованию системы пенсионного обеспечения граждан продолжится.

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