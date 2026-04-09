Пенсии, пособия и выплаты: кому и сколько платят в Казахстане

В Казахстане продолжается укрепление социальной политики, и сегодня она реализуется не только на уровне заявлений, но и через конкретные финансовые инструменты. Экономист Айбар Олжай отмечает, что ключевая особенность социальной модели страны — её стабильность и системный характер, сообщает BAQ.KZ.

Пенсии выше, чем у соседей

Средний размер пенсии в Казахстане составляет 157 843 тенге, что значительно выше показателей других стран Центральной Азии. Для сравнения: в Кыргызстане — около 60,7 тыс. тенге, в Узбекистане — 61,3 тыс., в Таджикистане — 22,8 тыс.

По словам эксперта, уровень пенсионных выплат отражает приоритеты государства.

«Пенсия — это показатель ответственности государства перед гражданами. В Казахстане эти обязательства выполняются своевременно и в полном объёме», — отметил Олжай.

Сегодня в стране насчитывается более 2,5 млн пенсионеров, а своевременные выплаты остаются одним из ключевых направлений бюджетной политики. Важную роль играют и трансферты из Национального фонда.

Поддержка матерей и детей

Особое внимание уделяется семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребёнка составляет от 164 350 до 272 475 тенге. Работающим женщинам выплачиваются декретные — до 1,15 млн тенге.

Кроме того, до полутора лет ребёнка предусмотрены ежемесячные выплаты от 24 912 до 38 493 тенге.

Многодетные семьи также получают поддержку: например, семья с четырьмя детьми — 69 330 тенге. Для семей с восемью и более детьми выплаты рассчитываются отдельно на каждого ребёнка. Дополнительные пособия получают обладатели наград «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

По словам экономиста, такие меры являются частью демографической политики.

Поддержка уязвимых категорий

Социальная модель Казахстана носит адресный характер. Граждане с инвалидностью получают выплаты от 61 до 111 тыс. тенге. Лицам, утратившим трудоспособность, выплачивается в среднем 54 742 тенге, а потерявшим кормильца — около 55 800 тенге.

Безработные также получают поддержку — до 45% от прежнего дохода.

Для малообеспеченных семей действует адресная социальная помощь, а детям от 1 до 6 лет ежемесячно выплачивается 6 487 тенге.

«Человек не остаётся без поддержки ни на одном этапе жизни», — подчеркнул эксперт.

Снижение расходов населения

Социальная политика включает не только прямые выплаты, но и меры по снижению расходов граждан. Так, в 2026 году в Астана на субсидирование общественного транспорта выделено 62,34 млрд тенге, а в Алматы — более 107,6 млрд тенге. Также предусмотрены компенсации из-за роста коммунальных тарифов.

Основные показатели

Минимальная заработная плата в стране составляет 85 000 тенге, средняя — 473 158 тенге, прожиточный минимум — 50 851 тенге.

В совокупности эти меры формируют систему социальной поддержки, охватывающую ключевые этапы жизни граждан — от рождения до пенсионного возраста.

