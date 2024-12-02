С начала 2025 года все размеры пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5% Все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объеме. Об этом сообщил сегодня заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Это один из приоритетов работы Правительства, подчеркнул на брифинге заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«С января осуществлена ежегодная индексация всех пенсий и пособий с учетом уровня инфляции. При этом с 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии – на 6,5%. По поручению Главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы по 42 видам социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5%», — отметил министр Нурлан Байбазаров.

Порядка 2 млн казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из ГФСС.

«С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей предусмотрено 875,1 млрд тенге. Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. На 1 ноября т.г. АСП получили 76 тыс. семей или 403 тыс. человек. В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций», — отметил Н. Байбазаров.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года в Казахстане повышен размер стипендий: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам — на 15%. Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%, с января 2025 года – на 17%.

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