В Казахстане с 1 января 2026 года повышена ставка обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) — с 2,5% до 3,5% от дохода работника. Об этом сообщили в Единый накопительный пенсионный фонд.
Повышение — поэтапное
Рост ставки ОПВР предусмотрен поэтапно:
- 1,5% — в 2024 году;
- 2,5% — в 2025 году;
- 3,5% — в 2026 году;
- 4,5% — в 2027 году;
- 5% — с 2028 года.
Что такое ОПВР
Обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются в ЕНПФ с 1 января 2024 года и стали новым компонентом накопительной пенсионной системы с участием работодателя — по международной практике.
Взносы предназначены для работников, родившихся в 1975 году и позже, у которых отсутствует или практически отсутствует трудовой стаж до 1998 года, необходимый для получения солидарной пенсии.
Из чего будет складываться пенсия
В будущем пенсионные выплаты таких граждан будут формироваться из трёх источников:
- базовой пенсии — от государства;
- накопительной части — за счёт обязательных взносов работника;
- условно-накопительной части — за счёт ОПВР.
Кого освобождают от уплаты
Работодатели не обязаны перечислять ОПВР за работников, родившихся до 1 января 1975 года, лиц пенсионного возраста, граждан с бессрочной инвалидностью I и II группы, а также военнослужащих и приравненных к ним лиц. Контроль за перечислением взносов осуществляет Комитет государственных доходов.
Условия выплат
В ЕНПФ напомнили, что выплаты за счёт ОПВР будут пожизненными. Однако они прекращаются при выезде получателя на постоянное место жительства за границу или при смене гражданства. В этом случае человек сможет получить только личные пенсионные накопления, тогда как средства, перечисленные работодателем, остаются в системе. Эти деньги не считаются собственностью вкладчика, не наследуются и распределяются по солидарному принципу.
