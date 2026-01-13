В Казахстане рассматривают возможность снижения пенсионного возраста для работников животноводства. Такая инициатива заложена в проекте комплексного плана развития агробизнеса и животноводства на 2026–2030 годы, сообщает Qaz365.kz.
Обсуждение на уровне Минсельхоза
В Министерстве сельского хозяйства состоялось заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, представители отраслевых объединений, ученые и независимые эксперты. Участники утвердили план работы совета на 2026 год и обозначили ключевые направления взаимодействия с профессиональным сообществом.
Комплексный план на 2026–2030 годы
Главной темой встречи стал проект комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. Документ подготовлен по поручению главы государства и направлен на увеличение объемов производства, рост продуктивности отрасли и расширение экспортного потенциала.
В разработке плана участвовали депутаты парламента, заместители акимов регионов, представители науки, бизнеса и финансового сектора, включая Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Всего было проведено девять рабочих заседаний, на которых рассмотрели 154 предложения.
Льготное финансирование и пастбища
По словам вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалин, комплексный план представляет собой систему взаимосвязанных мер. Приоритет отдан обеспечению доступного финансирования животноводческих хозяйств.
Речь идет о льготных долгосрочных кредитах под 6% годовых на приобретение племенного скота и займах под 5% для пополнения оборотных средств. Эти деньги можно направлять на закуп кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы.
Для вовлечения в оборот неиспользуемых пастбищ планируется развитие кочевого животноводства с единым кредитным продуктом под 6%. Все займы предполагается обеспечивать государственными гарантиями через фонд Даму.
Социальные меры для работников отрасли
Отдельный раздел документа посвящен социальной поддержке. В числе предложений — снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление им отсрочки от срочной воинской службы, а также приоритетное выделение образовательных грантов их детям.
Дополнительные инициативы
Члены Общественного совета также предложили развивать интеграцию растениеводства и животноводства, наращивать производство пастбищных кормов, поддерживать породы казахская белоголовая и аулиекольская, защищать внутренний рынок от некачественной продукции и субсидировать строительство жилья для работников отрасли.
Директор республиканской палаты молочного и комбинированного крупного рогатого скота QazaqSut Азамат Сагынбаев отметил, что проект плана формировался с учетом предложений самих фермеров, что делает его более практико-ориентированным.
Что дальше
По итогам заседания Общественный совет единогласно поддержал проект комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. Документ будет направлен на дальнейшее рассмотрение и утверждение на государственном уровне.
Дороги под надзором: полиция работает в усиленном режиме
Не смогут снять пенсионку на лечение: предупреждение для казахстанцев
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.