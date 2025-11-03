В Казахстане обсуждают механизм, при котором государство софинансирует пенсионные накопления самозанятых. Инициативу озвучила председатель АФК Елена Бахмутова: государство выступает «условным работодателем» и делает доплату к взносам при соблюдении самозанятым минимального порога участия, передает inbusiness.kz

Что предлагают

Суть идеи — если самозанятый ежемесячно (не реже 12 раз в год) перечисляет на ИПС 10% от дохода не ниже МЗП, из бюджета ему доплачивают 5% от 12 МЗП за год (то есть эквивалент 60% одной МЗП в год). Право на доплату — только у самозанятых, работающих по спецналоговому режиму и без наёмных работников.

Нужны ли поправки в законы

ЕНПФ сообщает, что идёт выработка решений для расширения охвата накопительной системой — прежде всего среди самозанятых и тех, кто получает нерегулярный доход. Конкретных законопроектов пока нет: формат и правовые изменения (включая возможные правки в закон «О пенсионном обеспечении») находятся на стадии проработки.

Почему это актуально

По данным ЕНПФ, в 2024 году хотя бы один взнос сделал лишь около 33% самозанятых, а нерегулярность платежей остаётся ключевой причиной низких накоплений. С 2026 года новый Налоговый кодекс установит для занятых по платформам и по спецрежиму взнос 2% от дохода — заметно меньше, чем у работников по трудовым и ГПХ-договорам (10% ОПВ + до 5% ОПВР со стороны работодателя). В фонде считают, что 2% не обеспечат адекватных накоплений, если это единственный и длительный вид занятости.

Кто стоит за идеей

Предложение поддержала группа архитекторов финансового рынка и пенсионной системы: Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова при участии Гульфайрус Шайкаковой. ЕНПФ оказывает информационно-аналитическую поддержку.

Сколько это будет стоить

Оценочные бюджетные расходы — порядка 51 млрд тг в год (цены 2025 года) при охвате до 1 млн самозанятых, что оценивается примерно в 0,03% ВВП. Ожидаемый эффект — легализация занятости, рост пенсионных сбережений и, в перспективе, возврат расходов за счёт увеличения налоговых поступлений и инвестиционной доходности пенсионных активов.

Как в других странах

Механизмы софинансирования взносов широко применяются:

Малайзия (i-SARAAN): 15% от годовой суммы добровольных взносов, лимит — 250 MYR.

15% от годовой суммы добровольных взносов, лимит — 250 MYR. Турция: 25% от взносов работника (для граждан до 45 лет), но не более 25% годовой МЗП.

25% от взносов работника (для граждан до 45 лет), но не более 25% годовой МЗП. Германия: до 4% годовой суммы добровольных взносов (лимиты зависят от статуса и наличия детей).

Что дальше

Инициатива требует согласования параметров (критерии участия, размеры доплат, администрирование) и, вероятно, законодательного оформления. Ключевой вызов — обеспечить регулярность уплаты самими участниками и простоту доступа без лишней бюрократии.

Блокпосты выставили в Костанайской области В воскресенье, 2 ноября, на трассах в Костанайской области выставили блокпосты. Как оказалось, полицейские разыскивали...