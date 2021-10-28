Пенсия в Казахстане увеличилась в 15 раз

Согласно исследованию Freedom Finance Life, на 1 октября 2021 года количество пенсионеров в стране превысило 2,2 млн. В основном они живут в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и в Алматы, сообщает lsm.kz

За 20 лет средняя пенсия в Казахстане выросла почти в 15 раз.

При использовании материалов LS в любых целях, кроме личных, гиперссылка на web-site LSM.kz обязательнаСсылаясь на данные бюро национальной статистики, аналитики компании отметили, что средняя пенсия в 2000 году составляла 4 298 тенге. А уже в 2020 году она выросла до 63 937 тенге. Рост за 20 лет – в 14,8 раза. При этом в сентябре 2021 года средняя пенсия составила 99 897 тенге.

«В прошлом году самые большие пенсии отмечены в Нур-Султане и Алматы (80 114 и 76 394 тенге соответственно). Самые низкие – в Туркестанской и Алматинской областях (48 949 и 55 648 тенге)», – сообщили аналитики Freedom Finance Life.

Они также напомнили, что в 2021 году у казахстанцев появилась возможность досрочного изъятия части накоплений из ЕНПФ на улучшение жилищных условий, оплату лечения или для передачи в частное доверительное управление, например, близкому родственнику.

Помимо этого, был внедрен инструмент отложенного пенсионного аннуитета.

«По его условиям, заключать договор со страховщиком можно уже с 45 лет. Сумма достаточности накоплений составляет для мужчин от 5,6 млн тенге, для женщин – 7,4 млн тенге. Начать получать пенсионные выплаты мужчины могут с 55 лет, а женщины – с 52 лет в этом году (с 2027 года – с 55 лет). Кроме того, в ближайшее время планируется внедрение совместного пенсионного аннуитета», – резюмировали во Freedom Finance Life.

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