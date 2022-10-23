Пенсия за счет родственника и возврат денег в ЕНПФ: финрегулятор утвердил правила

Казахстанцы, имея нужную сумму на своем пенсионном счете, могут перевести часть средств в страховую организацию и оформить пенсионный аннуитет.

Таким образом они могут пожизненно получать дополнительные выплаты к основной пенсии, передает nur.kz

Пенсионный аннуитет – это страховой продукт, который предполагает перевод пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в одну из компаний по страхованию жизни.

После того, как страховщик получает деньги, он обязуется ежемесячно платить определенную сумму до конца жизни клиента наподобие пенсии.

Отметим, что для этого вкладчикам ЕНПФ нужно накопить достаточно много денег.

Но теперь этот финансовый инструмент дает возможность получать дополнительные выплаты не только владельцу пенсионных накоплений. В случае нехватки средств пенсионный аннуитет могут совместно оформить близкие родственники, например, супруги.

Как это работает

20 октября 2022 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка было подписано два постановления.

Одно из постановлений определяет процедуру по заключению совместного (семейного или супружеского) пенсионного аннуитета.

Так, если у одного из близких родственников или супруга недостаточно средств на пенсионном счете для оформления аннуитета, а у другого их более чем достаточно, то их можно будет объединить и оформить так называемый семейный или супружеский пенсионный аннуитет.

Близкими родственниками при этом являются дети и родители, а также родные братья и сестры.

Например, если у одного из супругов на индивидуальном пенсионном счете условно будет три миллиона тенге, а у другого 17 миллионов тенге, то их пенсионные накопления можно будет объединить и оформить два пенсионных аннуитета с передачей страховой организации по 10 миллионов тенге за каждого застрахованного.

Другое постановление утверждает правила возврата части переданных в компанию по страхованию жизни пенсионных накоплений обратно в ЕНПФ.

Постановление разработано с целью реализации поправок в закон, которые предоставляют право гражданам, заключившим пенсионный аннуитет, пересмотреть его условия и вернуть часть средств на счет в Единый накопительный пенсионный фонд.

При этом остаток пенсионных накоплений (страховой премии) в страховой организации по новому договору пенсионного аннуитета должен быть достаточным для обеспечения выплаты в размере не менее 70% прожиточного минимума. Превышающая данный порог сумма возвращается в ЕНПФ.

Другими словами, если гражданин перевел со своего пенсионного счета в компанию по страхованию жизни сумму, которая больше минимально необходимой для оформления пенсионного аннуитета, но затем по какой-то причине передумал, часть этой суммы он сможет вернуть обратно в ЕНПФ.

Остальная часть средств, та что способна обеспечить выплаты в размере 70% от прожиточного минимума, останется у страховой организации. Переоформить договор пенсионного аннуитета при этом можно только через два года после его заключения.

Отметим, что изменение договора и возврат части средств в пенсионный фонд не значит отмену его действия – клиент, оформивший пенсионный аннуитет и изменивший его условия, не потеряет право получать пожизненные пенсионные выплаты от страховой организации.

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