Пенсионер осужден за создание финпирамиды в Костанае

Несколько лет назад 63-летний Игорь Грановский создал потребительский кооператив «Лучший выбор 2018» по льготному приобретению квартир и машин, в который, за три с лишним года, вошли 458 пайщиков. У предприятия появились филиалы в районах Костанайской области, в Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях.

Изначально сообщалось, что Грановский привлек более 459 миллионов тенге, часть из которых была потрачена на приобретение 77 объектов недвижимости и 5 машин. Они были переданы пайщикам по договору передачи права, но не всем. Некоторые, как гласило обвинение, лишились купленного жилья, и не получили обратно свои внесенные деньги. В результате преступных действий Грановским был причинен ущерб 185 потерпевшим в 217 миллионов тенге. Кроме того, Грановский обвинялся в злоупотреблении полномочиями на посту руководителя кооператива.

«Грановского Игоря Сергеевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 217, часть 3, подпункт 2 УК РК. По статье 250-ой, части 1, признать невиновным и оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения»,- сказала судья Алтын Байжуманова.

То есть, Грановский признан виновным в создании финансовой пирамиды, но, при управлении ею, полномочий он не превышал. В наказание ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии с минимальным режимом безопасности, и лишение права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение 7 лет. Грановского взяли под стражу в зале суда. Более трех десятков потерпевших от своих исков отказались. Требования еще 45 истцов суд не удовлетворил.

«Удовлетворены гражданские иски, и взыскано солидарно с Грановского и ПК «Лучший выбор 2018″ гражданский иск на общую сумму 81 миллион 213 тысяч тенге»,- сказала судья.

На добровольное выполнение приговора в части иска Грановскому предоставлен один месяц, после которого решение будет обращено к принудительному исполнению. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

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