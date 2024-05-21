Пенсионер погиб, врезавшись в столб на скутере в Костанайской области

Информацию о происшествии распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

17 мая в селе Камысты 64-летний водитель скутера, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с фонарным столбом.

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Уже установлено, что скутер не был зарегистрирован в установленном порядке.

«Это уже пятое ДТП с начала текущего года с участием мототранспорта, в которых один скутерист погиб и четверо получили травмы. В трех случаях виноваты сами водители мототранспорта»,- рассказывает старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП Костанайской области Елена Магасумова.

В ведомстве предупреждают, что в летний период, любители самокатов, скутеров, велосипедисты будут в зоне особого внимания патрульной полиции.

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