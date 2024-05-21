Пенсионер погиб, врезавшись в столб на скутере в Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Информацию о происшествии распространила пресс-служба ДП Костанайской области.
17 мая в селе Камысты 64-летний водитель скутера, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с фонарным столбом.
Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Уже установлено, что скутер не был зарегистрирован в установленном порядке.
«Это уже пятое ДТП с начала текущего года с участием мототранспорта, в которых один скутерист погиб и четверо получили травмы. В трех случаях виноваты сами водители мототранспорта»,- рассказывает старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП Костанайской области Елена Магасумова.
В ведомстве предупреждают, что в летний период, любители самокатов, скутеров, велосипедисты будут в зоне особого внимания патрульной полиции.