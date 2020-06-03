Пенсионер утонул во время рыбалки в Костанайской области

2 июня в Федоровском районе Костанайской области утонул пенсионер во время рыбалки на озере «Три девицы». Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Мужчина, 1955 года рождения, который проживал в селе Владыкинка, что в 8-и км от водоема, со слов очевидцев рыбачил на металлической лодке без индивидуальных спасательных средств во время нереста рыбы. Сообщение о его пропаже в Отдел по ЧС Федоровского района поступило вечером 2 июня в 19:36 часов. К месту происшествия выехали местные спасатели и следственно-оперативная группа. Тело утонувшего обнаружили ночью в 02:30 часов 3 июня, обстоятельства произошедшего еще выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

С 25 мая спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. В ходе ежедневной профилактической работы они организовали рейды на водоемах, в общественных местах, жилом секторе, по лесостепным массивам. С гражданами проводят инструктажи, раздают листовки. Спасатели выезжают на спец. машинах по улицам городов и сел, с помощью громкоговорителя проводят инструктаж по безопасному поведению на воде, предупреждению природных и бытовых пожаров, профилактике выпадения детей из окон.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области рекомендует любителям летней рыбалки придерживаться правил безопасности на воде. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды.

Соблюдайте правила безопасного поведения при купании и на рыбалке! Помните: Ваша безопасность в ваших руках!

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