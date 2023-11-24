Пенсионер за рулем автомобиля врезался в столб — ДП Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
Сегодня утром в 8.23 на выезде из города Лисаковск в сторону автодороги А-22 Костанай-Карабутак, 65-летний водитель автомашины «ВАЗ 2115», следуя в город Лисаковск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
На встречной полосе 60 — летний водитель автомашины «Мазда» от удара совершил столкновение с опорой освещения. Пострадала 58 -летняя пассажир иномарки, она доставлена в больницу. Водитель не пострадал.
Водитель «ВАЗа» от удара съехал в кювет, он также не пострадал.
В настоящее время назначены экспертизы для принятия процессуального решения.
В ДП Костанайской области акцентируют внимание водителей на соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения в связи со сложными погодными условиями в регионе.