3 февраля 2026 года на пульт 102 поступило сообщение о ДТП на улице Л. Беды. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице Л. Беды в сторону улицы Мауленова, совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Установлено, что 50-летняя женщина переходила проезжую часть справа налево по пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая получила травмы и была доставлена в Костанайскую городскую больницу каретой скорой медицинской помощи.
По данному факту сотрудники полиции собрали первоначальные материалы для принятия процессуального решения. Автомобиль Audi водворён на специализированную стоянку.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
