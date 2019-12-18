Пенсионера, который спасал детей в Житикаре, наградили медалью

Спустя месяц трагическая история произошедшая на Житикаринском озере нашла свое продолжение. 65-летнего пенсионера Аждара Испанова, который первым бросился спасать детей отметили в Министерстве внутренних дел. Медаль «За спасение утопающих» вручили сегодня в Департаменте ЧС, сообщает alau.kz

Напомним, 10 ноября трое детей играли на тонком льду и провалились в воду. Двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения скончались до приезда скорой помощи. Мальчик 2011 года остался жив. О его мужественном поступке говорили сами спасатели.

«Несмотря на пожилой возраст, оперативно бросился в воду для спасения жизни детей. И на основании этого было принято ДЧС и Комитетом по ЧС МВД РК ходатайство о поощрении Испанова Аждара ведомственной медаль «Суга батқандарды құтқарғаны үшін», — отметил начальник ДЧС Костанайской области Талгат Какимов.

Трагедия произошла в ноябре. Трое детей провалились под лед.