Пенсионера сбили насмерть в районе Костанайской области

9 октября в поселке Аманкарагай Аулиекольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Происшествие случилось днём. 52-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», совершил наезд на 83-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. 10 октября пострадавший от полученных травм скончался в Аулиекольской районной больнице.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.

С начала года в регионе совершено 268 ДТП, в которых 67 человек погибло и 318 получили ранения.

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