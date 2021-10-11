Пенсионера сбили насмерть в районе Костанайской области

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9 октября в поселке Аманкарагай Аулиекольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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Происшествие случилось днём. 52-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», совершил наезд на 83-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. 10 октября пострадавший от полученных травм скончался в Аулиекольской районной больнице.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.
С начала года в регионе совершено 268 ДТП, в которых 67 человек погибло и 318 получили ранения.
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