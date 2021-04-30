Пенсионера убили в Костанайской области

Происшествие случилось 24 апреля в Жангильдинском районе. Информацию об этом в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
24 апреля на пульт «102» поступило сообщение об обнаружении в частном доме трупа 67-летнего жителя селе Торгай Жангельдинского района. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «Убийство. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий проводился сотрудниками управления криминальной полиции ДП области совместно с районным отделом полиции.
«Благодаря профессиональным действиям оперативников удалось установить подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Аркалыка. В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина находился в селе по работе. С потерпевшим у них произошел словесный конфликт, после которого подозреваемый нанес пенсионеру телесные повреждения, в результате которых последний скончался», — сообщили в полиции.
Досудебное расследование продолжается, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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